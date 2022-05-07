Самсонов признан первой звездой третьего матча «Вашингтон» — «Флорида»

Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов признан первой звездой третьего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ против Фориды (6:1).

25-летний голкипер отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал Маркус Йоханссон (гол и передача), третьей — Тревор Ван Римсдайк (гол).

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Третий матч пройдет 10 мая также в Вашингтоне (начало — в 02.00 мск).