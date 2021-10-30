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Самсонов признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Аризона»

07:05
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Аризона» (2:0).

Первой звездой встречи стал российский голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов. Он отразил 16 из 16 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан защитник «Кэпс» Джон Карлсон, который отметился голом и голевой передачей.

Замкнул тройку лучших вратарь «Койотс» Карел Веймелка, отразивший 30 из 31 броска по своим воротам.

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Евгений Козинов все материалы автора
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