Самсонов признан первой звездой матча с «Тампой»

Вратарь «Вегаса» Илья Самсонов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (4:2).

28-летний россиянин отразил 35 бросков из 37. Второй звездой признан форвард Николя Руа, забивший один гол. Третья звезда — нападающий Джек Айкел, который забросил одну шайбу.

В текущем сезоне Самсонов провел 27 матчей, дважды сыграв на ноль и отразив 89,2 процента бросков при коэффициенте надежности 2.89.