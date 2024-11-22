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Сегодня, 06:30

Самсонов признан первой звездой матча «Оттава» — «Вегас»

Даниил Аршавский
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Оттава» — «Вегас» (3:2).

Первой звездой встречи был признан российский голкипер «Голден Найтс» Илья Самсонов, отразивший 38 из 40 бросков соперников по своим воротам.

Второй звездой стал российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев, отметившийся двумя голевыми передачами.

Третьей звездой встречи признали нападающего «Оттавы» Дрейка Батерсона, на счету которого одна заброшенная шайба.

Иван Барбашев
Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Оттава Сенаторз
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