Самсонов признан первой звездой матча «Оттава» — «Вегас»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Оттава» — «Вегас» (3:2).
Первой звездой встречи был признан российский голкипер «Голден Найтс» Илья Самсонов, отразивший 38 из 40 бросков соперников по своим воротам.
Второй звездой стал российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев, отметившийся двумя голевыми передачами.
Третьей звездой встречи признали нападающего «Оттавы» Дрейка Батерсона, на счету которого одна заброшенная шайба.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|19
|14
|5
|28
|2
|Нью-Джерси
|22
|13
|9
|28
|3
|Вашингтон
|19
|13
|6
|27
|4
|Рейнджерс
|17
|12
|5
|25
|5
|Айлендерс
|20
|7
|13
|19
|6
|Коламбус
|19
|8
|11
|18
|7
|Филадельфия
|20
|8
|12
|18
|8
|Питтсбург
|21
|7
|14
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|20
|12
|8
|26
|2
|Флорида
|19
|12
|7
|25
|3
|Тампа-Бэй
|18
|10
|8
|22
|4
|Бостон
|21
|9
|12
|21
|5
|Баффало
|19
|9
|10
|19
|6
|Детройт
|19
|8
|11
|18
|7
|Оттава
|19
|8
|11
|17
|8
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|19
|16
|3
|32
|2
|Миннесота
|18
|12
|6
|27
|3
|Даллас
|18
|12
|6
|24
|4
|Колорадо
|20
|11
|9
|22
|5
|Юта
|19
|7
|12
|17
|6
|Сент-Луис
|20
|8
|12
|17
|7
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|15
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|12
|8
|26
|2
|Калгари
|19
|10
|9
|23
|3
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|23
|4
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|22
|5
|Ванкувер
|18
|9
|9
|21
|6
|Сиэтл
|20
|10
|10
|21
|7
|Анахайм
|18
|8
|10
|18
|8
|Сан-Хосе
|21
|6
|15
|16
Результаты / календарь
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
|22.11
|03:00
|
Вашингтон – Колорадо
|1 : 2
|22.11
|03:00
|
Оттава – Вегас
|2 : 3
|22.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|4 : 2
|22.11
|03:00
|
Бостон – Юта
|1 : 0
|22.11
|03:00
|
Коламбус – Тампа-Бэй
|7 : 6 ОТ
|22.11
|03:00
|
Детройт – Айлендерс
|2 : 1
|22.11
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|3 : 2 Б
|22.11
|04:30
|
Чикаго – Флорида
|- : -
|22.11
|05:00
|
Эдмонтон – Миннесота
|- : -
|22.11
|05:00
|
Калгари – Рейнджерс
|- : -
Новости