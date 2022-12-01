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Сегодня, 07:30

Самсонов повторил достижение 29-летней давности

Сергей Разин
корреспондент
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» (3:1).

Российский вратарь Илья Самсонов совершил 23 сейва и был признан второй звездой матча. Также российский голкипер одержал шестую домашнюю победу подряд на старте сезона, повторив достижение 29-летней давности Феликса Потвина.

Самсонов вышел на второе место по количеству домашних побед подряд для вратарей с начала сезона. Первое место по этому показателю у Брюса Гэмбла. Он одержал девять таких побед в 1967 году.

Илья Самсонов
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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НХЛ: «Оттава» — «Рейнджерс», «Торонто» — «Сан-Хосе» и другие матчи 1 декабря
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 23 19 4 38
2 Айлендерс 24 15 9 30
3 Каролина 23 12 11 29
4 Питтсбург 23 11 12 26
5 Рейнджерс 24 11 13 26
6 Вашингтон 24 10 14 23
7 Филадельфия 23 8 15 21
8 Коламбус 21 7 14 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 22 19 3 38
2 Торонто 25 15 10 35
3 Тампа-Бэй 22 13 9 27
4 Детройт 22 11 11 27
5 Флорида 23 10 13 24
6 Монреаль 22 11 11 23
7 Баффало 23 10 13 21
8 Оттава 22 8 14 17
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 23 13 10 30
2 Виннипег 21 14 7 29
3 Колорадо 20 12 8 25
4 Миннесота 21 10 11 22
5 Нэшвилл 21 10 11 22
6 Сент-Луис 22 11 11 22
7 Аризона 20 7 13 17
8 Чикаго 21 6 15 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 24 17 7 35
2 Сиэтл 22 14 8 31
3 Лос-Анджелес 25 12 13 28
4 Эдмонтон 22 12 10 24
5 Калгари 22 10 12 23
6 Ванкувер 23 9 14 21
7 Сан-Хосе 26 8 18 20
8 Анахайм 23 6 17 14
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3.12
4.12
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6.12
1.12 03:00
Детройт – Баффало
 4 : 5 Б
1.12 03:00
Оттава – Рейнджерс
1 : 3
1.12 03:00
Торонто – Сан-Хосе
 3 : 1
1.12 05:30
Чикаго – Эдмонтон
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 22 39
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 23 36
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 22 34
И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 23 19
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 22 17
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 23 16
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 16 1.99
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 15 2.07
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 9 2.09
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