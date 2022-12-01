Самсонов повторил достижение 29-летней давности

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» (3:1).

Российский вратарь Илья Самсонов совершил 23 сейва и был признан второй звездой матча. Также российский голкипер одержал шестую домашнюю победу подряд на старте сезона, повторив достижение 29-летней давности Феликса Потвина.

Самсонов вышел на второе место по количеству домашних побед подряд для вратарей с начала сезона. Первое место по этому показателю у Брюса Гэмбла. Он одержал девять таких побед в 1967 году.