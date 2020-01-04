Самсонов первым в НХЛ выиграл восемь выездных матчей подряд в одном сезоне

«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Вашингтону» — 3:4. Первой звездой встречи стал российский голкипер гостей Илья Самсонов, отразивший 38 бросков. Он одержал восьмую выездную победу подряд в карьере. Ранее подобное удавалось только вратарю «Сент-Луиса» Бренту Джонсону, но для этого ему понадобилось два сезона.

В среднем за матч Самсонов пропускает 2,33 шайбы, отражая 91,8% бросков. В 15 играх он одержал 11 побед.