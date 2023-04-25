Самсонов отразил буллит в четвертом матче с «Тампой»

«Торонто» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ встречается с «Тампой».

На восьмой минуте «Лайтнинг» получил право на буллит, однако вратарь «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил бросок Брэндона Хегела.

Счет в серии после трех матчей 2-1 в пользу «Торонто».