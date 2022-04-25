Самсонов остался в запасе «Вашингтона» на матч с «Торонто»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ примет «Торонто».

В воротах «Кэпиталз» с первых минут сыграет Витек Ванечек, в запасе остался Илья Самсонов. Также в первом звене выйдут Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов — во второй пятерке.

Матч «Вашингтон» — «Торонто» пройдет сегодня, 25 апреля и начнется в 2:00 мск.