Самсонов остался в запасе «Вашингтона» на матч с «Миннесотой»
04:06
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Миннесотой».
С первых минут в воротах «Кэпиталз» сыграет Закари Фукале, Илья Самсонов — в запасе. В предыдущем матче против «Сент-Луиса» (1:5) россиянин был заменен после второго периода при счете 1:4. Пятую шайбу «блюзмены» забросили в пустые ворота.
Для 26-летнего Фукале этот матч станет третьим в текущем сезоне и за карьеру в НХЛ. На его счету 28 отраженных бросков и ни одного пропущенного гола.
Отметим, матч пропустит форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Матч «Миннесота» — «Вашингтон» пройдет сегодня, 9 января и начнется в 4:00 мск.
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