Самсонов остался в запасе «Вашингтона» на матч с «Лос-Анджелесом»
02:59
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ примет «Лос-Анджелес».
С первых минут в воротах сыграет Витек Ванечек, российский голкипер Илья Самсонов остался в запасе. Капитан команды Александр Овечкин в первом звене, Дмитрий Орлов и Алексей Протас — во втором.
В текущем сезоне Самсонов провел 16 матчей, сделав три шатаута, а также пропустил 40 шайб при 91 проценте отраженных бросков.
Матч пройдет сегодня, 20 декабря и начнется в 3:00 мск.
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