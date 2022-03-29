Самсонов остался в запасе «Вашингтона» на матч с «Каролиной», Овечкин и Кузнецов — в первом звене

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Каролиной».

С первых минут в воротах «Кэпиталз» сыграет Витек Ванечек, Илья Самсонов остался в запасе. Форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сыграют в первом звене, защитник Дмитрий Орлов — во втором звене.

Матч «Вашингтон» — «Каролина» пройдет сегодня, 29 марта и начнется в 2:00 мск.