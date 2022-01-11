Самсонов остался вне заявки «Вашингтона» на матч с «Бостоном»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Бостоном».

В воротах с первых минут сыграет Зак Фукале, Витек Ванечек в запасе, Илья Самсонов остался вне заявки. Ранее стало известно, что Дмитрий Орлов и Карл Хагелин пропустят встречу из-за попадания в ковид-протокол.

Матч «Вашингтон» — «Бостон» пройдет сегодня, 11 января и начнется в 4:00 мск.