Самсонов остался вне заявки «Вашингтона» на матч с «Бостоном»
02:51
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Бостоном».
В воротах с первых минут сыграет Зак Фукале, Витек Ванечек в запасе, Илья Самсонов остался вне заявки. Ранее стало известно, что Дмитрий Орлов и Карл Хагелин пропустят встречу из-за попадания в ковид-протокол.
Матч «Вашингтон» — «Бостон» пройдет сегодня, 11 января и начнется в 4:00 мск.
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