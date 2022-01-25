Самсонов остался в запасе «Вашингтона» на матч против «Вегаса»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Вегасом».

В воротах «Кэпиталз» сыграет Витек Ванечек, в запасе остался Илья Самсонов. Также в матче примут участие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Матч «Вашингтон» — «Вегас» пройдет сегодня, 25 января и начнется в 3:00 мск.