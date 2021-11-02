«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Тампой».

Российский вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов остался в запасе. В воротах с первых минут сыграет Витек Ванечек.

В матче сыграют Андрей Василевский и Михаил Сергачев, а также Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Матч «Тампа» — «Вашингтон» пройдет сегодня, 2 ноября и начнется в 2:00 мск.