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Самсонов остался в запасе на матч «Тампа» — «Вашингтон»

01:50
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Тампой».

Российский вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов остался в запасе. В воротах с первых минут сыграет Витек Ванечек.

В матче сыграют Андрей Василевский и Михаил Сергачев, а также Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Матч «Тампа» — «Вашингтон» пройдет сегодня, 2 ноября и начнется в 2:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора
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