Самсонов остался в запасе на матч «Тампа» — «Вашингтон»
01:50
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Тампой».
Российский вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов остался в запасе. В воротах с первых минут сыграет Витек Ванечек.
В матче сыграют Андрей Василевский и Михаил Сергачев, а также Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Матч «Тампа» — «Вашингтон» пройдет сегодня, 2 ноября и начнется в 2:00 мск.
Lineys!#CapsBolts pic.twitter.com/t7E49FpTM3— Washington Capitals (@Capitals) November 1, 2021
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