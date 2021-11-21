Самсонов оформил второй шатаут подряд и получил похвалу от Лавиолетта после матча. Видео

Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:0) отразил все 22 броска по своим воротам.

Для 24-летнего голкипера это вторая игра на ноль подряд. В предыдущей встрече с «Лос-Анджелесом» (2:0) он отразил все 34 броска.

Самсонов стал первым голкипером «Вашингтона» с 2017 года, кому удалось совершить шатаут в двух матчах подряд. Последний раз два сухих матча подряд выдал Брейден Холтби в январе 2017-го.

Кроме того, Самсонов стал 12-м голкипером во франшизе с серией из двух шатаутов.

Главный тренер команды Питер Лавиолетт отдельно поздравил россиянина в раздевалке после матча, отметив его сухую серию.

В этом сезоне Самсонов пропускает в среднем 2,11 шайбы за игру, а коэффециент надежности составляет 92,39. На его счету уже 3 сухих матча.