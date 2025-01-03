Самсонов надеется, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в нынешнем сезоне НХЛ

Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов поделился мнением, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин успеет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ в текущем сезоне.

«Осталось еще достаточно матчей в сезоне. Это опытный мастер, если он чувствует себя на 100% после травмы, то не думаю, что ему надо будет долго вкатываться. Все будем пристально следить и болеть за него. Возраст и опыт тут играют больше положительную роль. Можно предположить, что в этом сезоне он рекорд не побьет, но я бы не стал что-то ставить на кон против Александра Овечкина», — приводит слова Самсонова ТАСС.

У 39-летнего россиянина в этом сезоне 28 (18+10) очков в 22 матчах. За свою карьеру в НХЛ он забил 871 гол и до снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 23 шайбы.