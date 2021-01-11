Самсонов и Ваничек составят дуэт вратарей «Вашингтона» в предстоящем сезоне

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что основной дуэт голкиперов в предстоящем сезоне составят Илья Самсонов и Витек Ваничек, сообщает в Twitter журналист Саманта Пелл.

23-летний Самсонов провел в НХЛ за карьеру пока только 26 матчей. 25-летний Ваничек вообще не имеет опыта игры на этом уровне.

Третьим голкипером команды будет опытный Крэйг Андерсон, который пока находится на просмотровом контракте.