Самсонов и Сорокин попали в пятерку потенциальных открытий сезона по версии Sportsnet
Интернет-портал Sportsnet в преддверии старта сезона НХЛ составил список молодых игроков, которые могут ярко проявить себя в предстоящем регулярном чемпионате.
В пятерку потенциальных открытий сезона попали два российских вратаря — Илья Самсонов («Вашингтон») и Илья Сорокин («Айлендерс»).
Еще один российский голкипер — Игорь Шестеркин («Рейнджерс») — включен в список игроков, которые «должны совершить прорыв».
Наконец, нападающие Андрей Свечников («Каролина») и Денис Гурьянов («Даллас»), вошли в число хоккеистов, которые «должны выйти на новый уровень».
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