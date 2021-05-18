Самсонов и Кузнецов отправились вместе с «Вашингтоном» в Бостон

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов и нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отправились вместе с командой на выездные матчи серии плей-офф НХЛ с «Бостоном», сообщает журналист Саманта Пелл в Twitter 18 мая.

Кузнецов и Самсонов во второй раз за сезон попали в COVID-протокол в начале мая. Перед этим два россиянина были отстранены от матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:3) из-за опоздания на командное собрание.

20 мая «Вашингтон» проведет третий матч серии первого раунда плей-офф с «Бостоном». Счет в серии равный — 1-1.