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Самсонов и Кузнецов отправились вместе с «Вашингтоном» в Бостон

19:50
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Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов и нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отправились вместе с командой на выездные матчи серии плей-офф НХЛ с «Бостоном», сообщает журналист Саманта Пелл в Twitter 18 мая.

Кузнецов и Самсонов во второй раз за сезон попали в COVID-протокол в начале мая. Перед этим два россиянина были отстранены от матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:3) из-за опоздания на командное собрание.

20 мая «Вашингтон» проведет третий матч серии первого раунда плей-офф с «Бостоном». Счет в серии равный — 1-1.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/SamanthaJPell/status/1394687211409444877

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