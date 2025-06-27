Самсонов и Георгиев вошли в список лучших свободных агентов НХЛ среди вратарей

НХЛ представила список лучших свободных агентов среди вратарей. В него вошли россияне Илья Самсонов и Александр Георгиев.

29-летний Георгиев в сезоне-2024/25 играл за «Колорадо» и «Сан-Хосе». За первый клуб у него 18 матчей и 8 побед, коэффициент надежности — 3,38 и процент отраженных бросков — 87,4. За «Сан-Хосе» вратарь сыграл в 31 матче, одержал 7 побед, показал такой же коэффициент надежности. Процент отраженных бросков составил 87,5.

28-летний Самсонов в 29 матчах за «Вегас» одержал 16 побед. Коэффициент надежности составил 2,82, а процент отраженных бросков — 89,1.

Также в список включили Джейка Аллена, Антона Форсберга, Алекса Лайона, Джеймса Раймера, Давида Риттиха, Витека Ванечека и Даниэла Владаржа.