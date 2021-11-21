Самсонов и Боровский — единственные вратари без поражений в этом сезоне НХЛ
Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:0) отразил все 22 броска по своим воротам.
Голкипер еще не проигрывал в этом сезоне в основное время и довел свою серию до шесть побед. Он и российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский — единственные голкиперы в этом сезоне НХЛ, которые провели более пяти матчей и при этом ни разу не проиграли в основное время. Серия Бобровского составляет 8 побед.
Напомним, что для 24-летнего Самсонова это вторая игра на ноль подряд и третья в сезоне. Он стал первым голкипером «Вашингтона» с 2017 года, кому удалось совершить шатаут в двух матчах подряд. Последний раз два сухих матча подряд выдал Брейден Холтби в январе 2017-го.
Главный тренер команды Питер Лавиолетт отдельно похвалил россиянина в раздевалке после матча.
В этом сезоне Самсонов пропускает в среднем 2,11 шайбы за игру, а коэффециент надежности составляет 92,39. На его счету уже 3 сухих матча.
Ilya Samsonov improves to 6-0-1 on the season. Samsonov and Florida's Sergei Bobrovsky (8-0-2) are the only goaltenders in the NHL this season with at least five starts and zero regulation losses.— CapitalsPR (@CapitalsPR) November 21, 2021
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