Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:0) отразил все 22 броска по своим воротам.

Голкипер еще не проигрывал в этом сезоне в основное время и довел свою серию до шесть побед. Он и российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский — единственные голкиперы в этом сезоне НХЛ, которые провели более пяти матчей и при этом ни разу не проиграли в основное время. Серия Бобровского составляет 8 побед.

Напомним, что для 24-летнего Самсонова это вторая игра на ноль подряд и третья в сезоне. Он стал первым голкипером «Вашингтона» с 2017 года, кому удалось совершить шатаут в двух матчах подряд. Последний раз два сухих матча подряд выдал Брейден Холтби в январе 2017-го.

Главный тренер команды Питер Лавиолетт отдельно похвалил россиянина в раздевалке после матча.

В этом сезоне Самсонов пропускает в среднем 2,11 шайбы за игру, а коэффециент надежности составляет 92,39. На его счету уже 3 сухих матча.