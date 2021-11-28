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Самсонов чуть не привез гол на первой минуте матча с «Каролиной»

21:13
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Голкипер Илья Самсонов чуть не допустил грубую ошибку в самом начале матча регулярного чемпионата КХЛ против «Каролина».

Россиянин неудачно сыграл за воротами и шайба оказалась на клюшке соперника. Правда, Самсонов смог исправить ситуацию и сам в отчаянном броске прервал передачу на пустые ворота.

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Иван Шитик все материалы автора
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