Самсонов чуть не привез гол на первой минуте матча с «Каролиной»
21:13
Голкипер Илья Самсонов чуть не допустил грубую ошибку в самом начале матча регулярного чемпионата КХЛ против «Каролина».
Россиянин неудачно сыграл за воротами и шайба оказалась на клюшке соперника. Правда, Самсонов смог исправить ситуацию и сам в отчаянном броске прервал передачу на пустые ворота.
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