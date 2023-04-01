Саморуков забросил третью шайбу за фарм-клуб «Сент-Луиса»

«Спрингфилд» в матче регулярного чемпионата АХЛ в овертайме обыграл «Шарлотт» со счетом 3:2.

В составе фарм-клуба «Сент-Луиса» защитник Дмитрий Саморуков отметился заброшенной шайбой, у форварда Михаила Абрамова результативный пас.

В текущем сезоне 23-летний Саморуков провел 64 матча в АХЛ, в которых набрал 18 (3+15) очков. У 22-летнего Абрамова 4 (1+3) очка в 14 матчах за «Спрингфилд» и 20 (7+13) очков за 48 игр в сезоне.