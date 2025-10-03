Хоккей
Сегодня, 09:49

Самсонов: «Для игроков уровня Овечкина предсезонные матчи значения не имеют»

Сергей Разин
корреспондент

Вратарь «Вегаса» Илья Самсонов оценил первый матч форварда «Вашингтона» Александра Овечкина на предсезонных сборах против «Бостона» (1:3).

«Не думаю, что нужно делать какие-то оценки по предсезонным играм. Следя за этими матчами, я бы сказал, что ни один из игроков не показал свой уровень. Для такого игрока, как Овечкин, самое главное — войти в сезон в оптимальной форме, поэтому предсезонные матчи, по большому счету, никакого значения не имеют.

Как бы ты ни тренировался летом, сколько бы ты ни катался, в играх все по-другому: немного побыстрее, поплотнее, нужно почувствовать пространство, что ты можешь создать, где побыстрее сыграть. В целом, когда начнется сезон, игроки будут потихоньку выходить на свой уровень с каждой неделей. Первые две-четыре недели это не будет стандарт НХЛ, поэтому есть время влиться в сезон. Уверен, что Александр будет только прогрессировать», — приводит слова Самсонова ТАСС.

Александр Овечкин против Марата Хуснутдинова.Овечкин вернулся в состав после травмы. Но голы приберег на регулярку

40-летний россиянин в матче с «Брюинз» сыграл 21 минуту и отметился тремя силовыми приемами и одним броском по воротам соперника при показателе полезности «-2».

Новый сезон в НХЛ стартует 8 октября 2025 года. В первом матче в регулярном чемпионате «Вашингтон» сыграет с «Бостоном» (9 октября).

Источник: ТАСС
