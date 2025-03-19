Самедов поддержал идею проведения матча между командами КХЛ и НХЛ: «Это просто здорово!»

Бывший футболист сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный матч между командами КХЛ и НХЛ.

«Это просто здорово! С точки зрения спорта сыграть было бы хорошо: один матч в Америке, один матч у нас. У нас очень много ледовых дворцов, смотрелось бы все очень презентабельно. И в НХЛ, и в КХЛ очень много наших ребят», — сказал Самедов «СЭ».

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

Дарик Агаларов