Салливан рассказал о восстановлении Малкина и Кросби после травм

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал о восстановлении после травм двух лидеров клуба — Сидни Кросби и Евгения Малкина.

«Оба парня делают прогресс в восстановлении. Сидни по расписанию получил выходной. Он работает по графику, который ведет к его возвращению в состав. Кросби много работает над восстановлением вне льда.

Я не помню, не узнавал у тренера, катался ли Джино вчера или нет. Но у него тоже идет процесс восстановления. Пару раз в неделю он катается на льду. И я просто не помню, какой сегодня день — занимается он или нет. Надо уточнить у тренера, который работает с Малкиным», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.

«Питтсбург», набрав 6 очков в 4 матчах, располагается на 6-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.