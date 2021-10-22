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Салливан рассказал о восстановлении Малкина и Кросби после травм

15:25
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал о восстановлении после травм двух лидеров клуба — Сидни Кросби и Евгения Малкина.

«Оба парня делают прогресс в восстановлении. Сидни по расписанию получил выходной. Он работает по графику, который ведет к его возвращению в состав. Кросби много работает над восстановлением вне льда.

Я не помню, не узнавал у тренера, катался ли Джино вчера или нет. Но у него тоже идет процесс восстановления. Пару раз в неделю он катается на льду. И я просто не помню, какой сегодня день — занимается он или нет. Надо уточнить у тренера, который работает с Малкиным», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.

«Питтсбург», набрав 6 очков в 4 матчах, располагается на 6-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/malkin-zanimaetsya-na-ljdu-dvajdy-v-nedely/c-327081674

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Александр Кравченко все материалы автора
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