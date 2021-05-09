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Салливан рассказал о состоянии Малкина, который не смог доиграть матч с «Баффало»

10:12
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал о состоянии нападающего Евгения Малкина, который пропустил последние 9 минут матча регулярного чемпионата с «Баффало» (1:0).

«Джино в столкновении что-то повредил. Но потом его проверили, и все было в порядке. Мы не ожидаем никаких проблем в дальнейшем», — приводит официальный сайт НХЛ слова Салливана.

В текущем сезоне Малкин провел 33 матча в НХЛ, в которых набрал 28 (8+20) очков.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/rossiyane-v-nhl-8-maya-kravtsov-i-buchnevich-khlopnuli-dveryu/c-324520400

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