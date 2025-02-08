Салливан рассказал, как отсутствие Кросби и Малкина скажется на «Питтсбурге»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал об отсутствии Сидни Кросби и Евгения Малкина в составе команды.

«Хоккеисты всегда хотят проводить больше времени на льду и играть более значимую роль. И вот она, возможность проявить себя. Это мир, в котором мы живем. Такова НХЛ. Травмы одних игроков открывают дорогу другим. Я считаю, что хоккеисты должны смотреть на это именно так», — сказал Салливан в интервью ESPN.

Капитан «Питтсбурга» травмировал руку в третьем периоде матча с «Нью-Джерси» (2:3 Б), а Малкин получил травму колена во время игры с «Сиэтл Кракен» (1:4).