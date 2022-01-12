Салливан прокомментировал возвращение в состав Малкина

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан надеется, что российский нападающий Евгений Малкин окажет влияние на команду. Россиянин перенес операцию на правом колене в июне 2021 года и не играл в нынешнем сезоне.

«Он пропустил довольно много времени, и мы это понимаем. Постараемся поставить его на позицию, где он сможет проявить свои сильные стороны. Но мы верим, что он окажет немедленное влияние», — цитирует пресс-служба клуба Салливана.

Матч «Анахайм» — «Питтсбург» состоится 12 января. Начало в 6.00 по московскому времени.