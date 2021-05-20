Сафронов прокомментировал реакцию Овечкина на поражение «Вашингтона» от «Бостона»
Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов прокомментировал реакцию нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на поражение в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (2:3 ОТ).
«Когда-то московское «Динамо» в серии проигрывало «Авангарду» 1-3, и все думали, что омичи проиграют. Овечкин — мастер с большой буквы, по-другому про Сашку сказать нельзя. Человек, добившийся всего, и доказавший всем и все. То, что он фонтанирует, ругается, — в этом весь Овечкин. Он не привык проигрывать, сдаваться и готов биться до последнего патрона. Думаю, что в серии «Бостон» — «Вашингтон» еще ничего не ясно», — цитирует Сафронова «Газета.Ru».
После того, как «Брюинз» забросили победную шайбу в овертайме, российский форвард, находившийся на скамейке запасных, сломал клюшку о борт и ругался на одноклубников.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/05/20/n_16001432.shtml
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