Сафронов: «В голах, которые забивает «Эдмонтон», нет вины Бобровского»

Бывший защитник СКА и «Аризоны» Кирилл Сафронов поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии плей-офф НХЛ между «Флоридой» и «Эдмонтоном».

"Не скажу, что удивлен седьмому матчу. Такое случалось. Тут команды достаточно равные, поэтому не удивлен. Рад, что есть возможность посмотреть столько хороших матчей. Психологическое преимущество у «Эдмонтона». Победив в 3 матчах подряд, они находятся на подъеме. В них много уверенности. Сможет ли Сергей Бобровский показать свой максимум? Главное, чтобы он играл. Говорят, его не было на тренировке. Если он будет, то он покажет свою лучшую игру. В голах, которые забивает «Эдмонтон», нет вины Сергея. Он очень хороший вратарь. Надеюсь, что он сыграет здорово, — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днем».

Последний матч финальной серии состоится 25 июня в городе Санрайз. Начало — в 03.00 по московскому времени. По ходу серии «Флорида» вела со счетом 3-0.