Сафонов объяснил уход из «Ванкувера»: «Общался об одном, а получил другое»

Российский нападающий Илья Сафонов объяснил в социальных сетях причины ухода из «Ванкувера» и возвращения в Россию.

«Получилось так, что летом я общался с «Ванкувером» об одном, а получил другое. О своем решении приехать в Канаду не жалею. Мне один парень перед отъездом сказал: «Тебе это надо вообще, Илья? Ты готов там говно жрать?» Я ему сказал: «Да, готов». По факту оказывается, что жрать это неприятно. Заиграть в НХЛ не удалось, но я получил колоссальный опыт — и хоккейный, и жизненный!» — написал Сафонов.

В июне 2026 года 25-летний форвард подписал с «Ванкувером» однолетний двусторонний контракт. В текущем сезоне он провел 12 матчей за фарм-клуб «Кэнакс» в АХЛ и сделал четыре результативные передачи, однако в НХЛ не дебютировал.

11 ноября «Ванкувер» выставил Сафонова на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. Права на хоккеиста в КХЛ принадлежат «Ак Барсу», за который он выступал с 2020 по 2026 год.