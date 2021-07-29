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Tokyo 2020
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Саад подписал контракт с «Сент-Луисом» на пять лет

20:32
Брэндон Саад. Фото Getty Images
Брэндон Саад. Фото Getty Images
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Нападающий Брэндон Саад продолжит карьеру в «Сент-Луисе». Он подписал контракт на пять лет, сообщает сайт клуба.

Средняя зарплата 28-летнего игрока составит 4,5 миллиона долларов в год.

Саад ранее выступал за «Чикаго», «Коламбус» и «Колорадо». Всего он провел в лиге 632 матча и набрал 371 (184+187) очко.

В составе «Блэкхокс» форвард дважды выигрывал кубок Стэнли.

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Иван Шитик все материалы автора

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