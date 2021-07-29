Саад подписал контракт с «Сент-Луисом» на пять лет
20:32
Нападающий Брэндон Саад продолжит карьеру в «Сент-Луисе». Он подписал контракт на пять лет, сообщает сайт клуба.
Средняя зарплата 28-летнего игрока составит 4,5 миллиона долларов в год.
Саад ранее выступал за «Чикаго», «Коламбус» и «Колорадо». Всего он провел в лиге 632 матча и набрал 371 (184+187) очко.
В составе «Блэкхокс» форвард дважды выигрывал кубок Стэнли.
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