Саад подписал контракт с «Сент-Луисом» на пять лет

Нападающий Брэндон Саад продолжит карьеру в «Сент-Луисе». Он подписал контракт на пять лет, сообщает сайт клуба.

BREAKING NEWS: We have reached an agreement with free agent Brandon Saad on a five-year contract. https://t.co/mQZVA0UUh1 #stlblues pic.twitter.com/1DFlCA3rbC — St. Louis Blues (@StLouisBlues) July 29, 2021

Средняя зарплата 28-летнего игрока составит 4,5 миллиона долларов в год.

Саад ранее выступал за «Чикаго», «Коламбус» и «Колорадо». Всего он провел в лиге 632 матча и набрал 371 (184+187) очко.

В составе «Блэкхокс» форвард дважды выигрывал кубок Стэнли.