С Мэттьюса сняты обвинения в хулиганстве и непристойном поведении

С нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса сняты обвинения в хулиганстве и непристойном поведении, информирует Toronto Star. Как отмечается,

22-летний форвард достиг соглашения с пострадавшей от него женщиной, поэтому уголовное дело прекращено.

Инцидент произошел 26 мая в два часа ночи в городе Скоттсдэйле. Файола Дазитти находилась в закрытой машине рядом с домом Мэттьюса, когда Остон и его друзья попытались открыть дверь ее автомобиля.

По словам пострадавшей, они объяснили свое поведение тем, что хотели узнать, как она отреагирует, и что им было весело посмотреть на ее реакцию. Файола заявила им, что она бывший военный с посттравматическим стрессовым расстройством. Она также утверждала, что Остон и его друзья находились в состоянии алкогольного опьянения, что позже подтвердил один из знакомых хоккеиста.

При этом один из них попросил женщину не обращаться в полицию по поводу случившегося, на что она ответила, что инцидент записывается камерами, и она заявит о нем. В этот момент, как говорит Файола, Мэттьюс отошел на некоторое расстояние, снял штаны, наклонился и схватил себя за ягодицы.

Об инциденте сообщили отцу Мэттьюса. Тот изначально утверждал, что это является неправдой. Позже Дазитти отослала ему видео с записью произошедшего. После этого он перестал выходить с ней на контакт.

Она заявила, что не стала бы выдвигать обвинений в адрес хоккеиста, если бы он принес свои извинения.