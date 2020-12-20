Рынок свободных агентов НХЛ в 2021 году планируется открыть 28 июля
10:19
Предварительное соглашение между НХЛ и Ассоциацией игроков о параметрах сезона-2020/21 подразумевает, что рынок свободных агентов откроется 28 июля следующего года, сообщает журналист Пьер Лебрюн.
Обычно это происходит 1 июля. Примечательно, что в Канаде в этот день отмечается праздник — годовщина создания единого государства (День Канады).
В этом году рынок был открыт 9 октября, так как из-за пандемии коронавируса плей-офф был сыгран в августе и сентябре.
Fun date for hockey fans to circle: Free Agent Frenzy set for July 28 as per NHL-NHLPA agreement— Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) December 20, 2020
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