Рынок свободных агентов НХЛ в 2021 году планируется открыть 28 июля

Предварительное соглашение между НХЛ и Ассоциацией игроков о параметрах сезона-2020/21 подразумевает, что рынок свободных агентов откроется 28 июля следующего года, сообщает журналист Пьер Лебрюн.

Обычно это происходит 1 июля. Примечательно, что в Канаде в этот день отмечается праздник — годовщина создания единого государства (День Канады).

В этом году рынок был открыт 9 октября, так как из-за пандемии коронавируса плей-офф был сыгран в августе и сентябре.

