НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Рынок свободных агентов НХЛ в 2021 году планируется открыть 28 июля

10:19

Предварительное соглашение между НХЛ и Ассоциацией игроков о параметрах сезона-2020/21 подразумевает, что рынок свободных агентов откроется 28 июля следующего года, сообщает журналист Пьер Лебрюн.

Обычно это происходит 1 июля. Примечательно, что в Канаде в этот день отмечается праздник — годовщина создания единого государства (День Канады).

В этом году рынок был открыт 9 октября, так как из-за пандемии коронавируса плей-офф был сыгран в августе и сентябре.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир