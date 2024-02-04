Рыбин высказался о свисте в адрес Кучерова

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин высказался о свисте болельщиков в адрес российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова на Матче звезд НХЛ.

«Пусть публика посмотрит на статистику Кучерова в регулярном чемпионате, а то, что он, возможно, отдавал криво на Матче звезд, — да кому это интересно? Люди повеселились, провели хорошо время, поели попкорн, выпили пива, купили сувениры и так далее. Главное, что праздник удался. Думаю, Никита приехал просто отдохнуть и не думал, что должен непременно всех разорвать. Возобновится регулярный сезон, и он снова покажет себя. Уверен, что он даже не заметил этот свист. Это шоу, мы все это прекрасно понимаем, оно круто и достойно выстроено», —приводит слова Рыбина RT.

30-летний россиянин играл за команду Куинна Хьюза, которая в полуфинале Матча звезд проиграла команде Остона Мэттьюса. Кучерова снова освистали, как и во время конкурсов