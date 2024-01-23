Рыбин считает, что Капризов может стать лучшим снайпером в истории «Миннесоты»

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин высказался о будущем форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.

Также экс-хоккеист оценил шансы россиянина стать лучшим снайпером в истории команды.

«Не думаю, что у него вообще возникнут предпосылки для перехода. Вокруг таких, как Кирилл и Цукарелло, строят команду, которая рано или поздно обязана стать чемпионом. Поэтому Капризов в ней надолго, и если у него не будет травм, то 219 голов для него не такой уж и большой показатель», — приводит слова Рыбина RT.

На данный момент рекордсменом по голам в истории «Миннесоты» является Мариан Габорик, который забросил 219 шайб. В активе Капризова 132 гола за команду. 22 января он вышел на четвертое место в гонке бомбардиров за всю историю команды.