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Сегодня, 21:42

Рыбин рассказал, что посоветовал Мичкову перед дебютом в НХЛ

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Бывший хоккеист Максим Рыбин рассказал о своем совете нападающему «Филадельфии» Матвею Мичкову.

«Глаза у него горят. Конечно, в НХЛ другой хоккей, на первых порах будет тяжеловато. Там все-таки играют более жестко и контактно. Это у нас стараются отдавать красивые пасы, там все более прямолинейно. К этому нужно адаптироваться, надо изучать язык. Первым делом я посоветовал Матвею именно изучать язык. Если его знаешь, то адаптироваться проще», — приводит слова Рыбина Metaratings.ru.

19-летний Мичков ранее подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года.

Источник: Metaratings.ru
Максим Рыбин
Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
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