Рыбин ожидает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в следующем сезоне НХЛ

Бывший нападающий московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин ответил на вопрос, сколько матчей потребуется российскому форварду «Вашингтона» Александру Овечкину, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером НХЛ.

«Рано или поздно рекорд будет. Давайте будем честны: в этом сезоне это вряд ли произойдет, все же Александру надо забить 70 шайб, а он не молодеет. Кто-то пишет о постепенном спаде в его броске, да и вопрос здоровья начинает становиться все более важным. Но с уверенностью можно сказать, что в следующем сезоне Овечкин сумеет добиться своей цели», — приводит слова Рыбина RT.

В матче «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 38-летний россиянин забросил вторую шайбу в сезоне-2023/24 и 824-ю за карьеру в НХЛ. Он является вторым снайпером в истории лиги — лидирует Уэйн Гретцки с 894 голами.