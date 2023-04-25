Максим Рыбин: «Нет никакой трагедии, что Капризов не забивает, он выполняет другую функцию»
Бывший нападающий «Спартака» и СКА Максим Рыбин предположил, почему российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов мало забивает в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ.
«Национальная хоккейная лига (НХЛ) не зря лучшая на земле. В регулярке одна игра у команд, в плей-офф все переворачивается. Здесь даже суперзвезд, как Капризов, могут закрыть. Нет никакой трагедии, что Капризов не забивает, он выполняет другую функцию. Может тренерский штаб, зная, что «Даллас» будет уделять большое внимание этому нападающему, дали персональное задание. На нем бывает по два защитника «висят», тем самым он освобождает зоны для партнеров. Да, не забил в пустые ворота, небольшое невезение. Но за черной полосой всегда идет белая. Великие тоже не забивают», — цитирует Рыбина Legalbet.
В четырех матчах Кубка Стэнли Капризов отметился одной заброшенной шайбой. На данный момент счет в серии между «Миннесотой» и «Далласом» — 2-2. Пятый матч пройдет 26 апреля и начнется в 03.00 по московскому времени.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 1
|
Вегас - Виннипег
|3 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|2 - 2
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|2 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 1
|
Даллас - Миннесота
|2 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|3 - 1
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|25.04
|02:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|1 : 3
|25.04
|02:30
|
Тампа-Бэй – Торонто
|4 : 5 ОТ
|25.04
|04:30
|
Виннипег – Вегас
|2 : 4
|25.04
|05:00
|
Сиэтл – Колорадо
|3 : 2 ОТ
|И
|О
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|4
|10
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|4
|9
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|4
|8
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|4
|5
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|4
|5
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|4
|5
|И
|КН
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|2
|0.91
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|1
|1.18
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|4
|1.44