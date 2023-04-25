Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 12:41

Максим Рыбин: «Нет никакой трагедии, что Капризов не забивает, он выполняет другую функцию»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий «Спартака» и СКА Максим Рыбин предположил, почему российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов мало забивает в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ.

«Национальная хоккейная лига (НХЛ) не зря лучшая на земле. В регулярке одна игра у команд, в плей-офф все переворачивается. Здесь даже суперзвезд, как Капризов, могут закрыть. Нет никакой трагедии, что Капризов не забивает, он выполняет другую функцию. Может тренерский штаб, зная, что «Даллас» будет уделять большое внимание этому нападающему, дали персональное задание. На нем бывает по два защитника «висят», тем самым он освобождает зоны для партнеров. Да, не забил в пустые ворота, небольшое невезение. Но за черной полосой всегда идет белая. Великие тоже не забивают», — цитирует Рыбина Legalbet.

В четырех матчах Кубка Стэнли Капризов отметился одной заброшенной шайбой. На данный момент счет в серии между «Миннесотой» и «Далласом» — 2-2. Пятый матч пройдет 26 апреля и начнется в 03.00 по московскому времени.

Источник: https://legalbet.ru/news/ribin-net-nikakoj-tragedii-chto-kaprizov-ne-zabivaet/
Кирилл Капризов
Максим Рыбин
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
1
0
Читайте также
Рядом с Абаскалем в «Спартаке» никого нет. Почему испанец виноват, но он не виноват
Медведев может стать первой ракеткой мира уже в мае. Что для этого нужно?
FT узнала об отказе Японии и ЕС от предложения США запретить экспорт в РФ
Телеканал CNN уволил ведущего Дона Лемона после 17 лет работы
Американский генерал объяснил желание Запада захватить Крым
Рябков заявил о принятии всех мер для возвращения солдат РФ из плена
Популярное видео
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Тампы» Купер назвал причины поражения от «Торонто»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3 - 1
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
3 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
0 - 0
3 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
2 - 2
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
6. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
2 - 2
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
2 - 2
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
2 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
2 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 1
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
0 - 0
3 - 1
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
2 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
0 - 0
6. Миннесота - Даллас
0 - 0
2 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
3 - 1
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
0 - 0
3 - 1
Результаты / календарь
13.04
14.04
15.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
15.04 02:30
Коламбус – Баффало
 2 : 5
15.04 03:00
Нэшвилл – Колорадо
 3 : 4
25.04 02:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 1 : 3
25.04 02:30
Тампа-Бэй – Торонто
 4 : 5 ОТ
25.04 04:30
Виннипег – Вегас
 2 : 4
25.04 05:00
Сиэтл – Колорадо
 3 : 2 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 4 10
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 4 9
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 4 8
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 4 5
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 4 5
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 4 5
И КН
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 2 0.91
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Эдмонтон

 1 1.18
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 4 1.44
Новости
RSS RSS
Все новости