Рыбин не видит игроков, способных догнать форварда «Вашингтона» Овечкина по голам в НХЛ

Бывший нападающий «Спартака» и СКА Максим Рыбин ответил на вопрос, кто из действующих игроков способен догнать российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

«Я не вижу игроков, кто мог бы догнать Овечкина по голам в НХЛ. Они могут только приблизиться к нему, как тот же Мэттьюс, но не более того. Полагаю, что к отметке 800 голов пока никто не приблизится», — приводит слова Рыбина RT.

На счету 38-летнего Овечкина 828 голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. В этом сезоне он забил 6 голов и сделал 14 результативных передач в 32 матчах.

На второе место по голам в истории лиги среди россиян вышел форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, в активе которого 484 заброшенных шайб.