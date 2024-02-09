Рыбин надеется, что голы Кузьменко за «Калгари» помогут россиянину вписаться в команду

Бывший хоккеист «Спартака» и СКА Максим Рыбин оценил выступление российского форварда «Калгари» Андрея Кузьменко, который забил за команду в двух матчах подряд в НХЛ после обмена из «Ванкувера».

«Не нужно сейчас торопиться с выводами по Кузьменко. Это как эмоции от покупки новой машины, когда ты просто в восторге, но потом это потихонечку приедается. Андрей вновь забил — красавец! Надеюсь, что он уже вписался в команду, но давайте подождем матчей десять в его исполнении», — цитирует Рыбина RT.

Он считает, что «Калгари» детально изучил все сильные стороны россиянина перед его обменом.

«Там работают профессионалы, и они тысячу раз разобрали сильные и слабые стороны Андрея, его характер, бросок, возвращение в свою зону. Если «Калгари» его взял, значит, там считают, что он действительно принесет пользу, и на него рассчитывают, а это уже большой плюс», — добавил экс-хоккеист.

Всего в текущем сезоне 28-летний Кузьменко провел 45 матчей в НХЛ, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 13 результативными передачами.