Рябкин выбран «Каролиной» на драфте НХЛ под 62-м номером

«Каролина» выбрала российского нападающего Ивана Рябкина во втором раунде драфта НХЛ-2025 под общим 62-м номером.

В декабре 18-летний хоккеист расторг контракт с московским «Динамо» по собственному желанию и присоединился к «Маскегон» из юниорской хоккейной лиги США (USHL). Рябкин набрал 30 (19+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата, в 14 играх плей-офф россиянин заработал 16 (7+9) результативных баллов.

Рябкин стал пятым россиянином, выбранным во втором раунде драфта НХЛ 2025 года. «Каролина» ранее также задрафтовала вратаря системы «Спартака» Семена Фролова под 41-м номером.