Рябкин получил травму в предсезонном матче «Каролины» против «Флориды»

Форвард «Каролины» Иван Рябкин получил травму в предсезонном матче НХЛ против «Флориды» (3:4 ОТ).

Во втором периоде 18-летний россиянин упал после столкновения с соперником и ушел в подтрибунное помещение с посторонней помощью.

В августе «Каролина» подписала трехлетний контракт с Рябкиным, которого выбрала во втором раунде драфта НХЛ-2025 под общим 62-м номером.

В декабре 2024 года Рябкин расторг контракт с московским «Динамо» по собственному желанию и присоединился к «Маскегон» из юниорской хоккейной лиги США (USHL). Рябкин набрал 30 (19+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата, в 14 играх плей-офф россиянин заработал 16 (7+9) результативных баллов.