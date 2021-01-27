Рутерфорд оставил пост генерального менеджера «Питтсбурга»

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд оставил свой пост, сообщает сайт клуба.

Исполняющим обязанности генменеджера стал Патрик Аллвин, который раньше занимал должность помощника Рутерфорда. Однако клуб уже начал поиски нового генерального менеджера.

71-летний Рутерфорд занял пост генерального менеджера «Пингвинов» летом 2014 года. Его команда дважды выигрывала Кубок Стэнли (2016 и 2017 года).

Также Рутерфорд выигрывал Кубок Стэнли в 2006 году на посту генменеджера «Каролины».