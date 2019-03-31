"Русской ракете" исполнилось 48! Буре празднует день рождения

Бывший российский нападающий "Ванкувера", ЦСКА, сборной России и СССР, а ныне член наблюдательного совета московских армейцев Павел Буре празднует сегодня 48-летие.

Буре является воспитанником ЦСКА. Выступал за армейцев с 1987 по 1991 год. Вместе с москвичами становился чемпионом России и обладателем Кубка Европы. В НХЛ провел 12 сезонов в составе "Ванкувера", "Флориды" и "Нью-Йорка"​. За свою скорость получил прозвище "Русская ракета".

В составе молодежной сборной СССР завоевал золотые медали чемпионата мира в 1989-м. Вместе с главной национальной командой стал обладателем главного трофея ЧМ в 1990 году.

В январе 2017 года Буре был включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.

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