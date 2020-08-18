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Русский защитник опрокинул американского форварда. Еще один мощнейший хит от крушителя «Колорадо»

08:58
Никита Задоров. Фото AFP
Никита Задоров. Фото AFP
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Защитник «Колорадо» Никита Задоров отличился мощным силовым приемом во время матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо» (1:7).

В середине второго периода Задоров опрокинул нападающего «Койотов» Винса Хинострозу, едва не отправив того на скамейку запасных.

После победы в четвертом матче «Колорадо» ведет в серии с «Аризоной» со счетом 3:1.

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