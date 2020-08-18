Русский защитник опрокинул американского форварда. Еще один мощнейший хит от крушителя «Колорадо»
08:58
Защитник «Колорадо» Никита Задоров отличился мощным силовым приемом во время матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо» (1:7).
В середине второго периода Задоров опрокинул нападающего «Койотов» Винса Хинострозу, едва не отправив того на скамейку запасных.
После победы в четвертом матче «Колорадо» ведет в серии с «Аризоной» со счетом 3:1.
OOF.#GoAvsGo Nikita Zadorov bends #Coyotes Vinnie Hinostroza in half. pic.twitter.com/iFFub3h4Rn— Here's Your Replay ?? (@TheReplayGuy) August 17, 2020
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