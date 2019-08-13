Русский пресс-атташе "Вашингтона" выиграл в лотерею миллион долларов

Россиянин Сергей Кочаров, занимающий пост вице-президента по коммуникациям в "Вашингтоне", выиграл в лотерею один миллион долларов, информирует сайт лотереи Virginia Lottery. По его словам, в конце июля он заехал в продуктовый магазин и купил пять лотерейных билетов.

– Когда зашел в магазин, то увидел лотерейные билеты и подумал, почему бы не попробовать, – отметил Кочаров. – Когда узнал о выигрыше, то удивился. Я слышал о джекпотах, но никогда не думал, что повезет именно мне. Это очень круто.

Напомним, за "Вашингтон" выступают несколько российских игроков: Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов​. В 2016 году Кочаров работал в сборной России на Кубке мира в Торонто.