Русский хоккеист рассказал, как помогает людям в Канаде во время пандемии. Он развозит продукты

Хоккеист молодежной сборной России Егор Соколов, который выступает в юниорской лиге Онтарио, рассказал, почему во время карантина решил податься в волонтеры

— Егор, очень рад, что вы прославились на весь мир в хорошем смысле. Все уже посмотрели сюжет о том, как вы развозите продукты по домам в Канаде.

— Я просто хочу помогать людям. Сняли сюжет? Мне приятно, но я ведь уже четвертый раз работаю на доставке. Думаю, что все это продолжится.

— А как это все получилось?

— У семьи, где я живу, свой магазин. И сейчас многие люди не рискуют выходить на улицу. Это обычная доставка: продукты заказывают горожане, которые по каким-то причинам не могут выйти на улицу, у кого-то в доме заболели дети, у кого-то пожилые люди.

— Давно все это продолжается?

— Сегодня был четвертый раз. Позавчера развозил по восьми адресам, сегодня было четыре заказа, а до этого пять.

Полностью интервью Егора Соколова читайте здесь