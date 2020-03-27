НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Русский хоккеист рассказал, как помогает людям в Канаде во время пандемии. Он развозит продукты

23:00
Егор Соколов. Фото ФХР.
Егор Соколов. Фото ФХР.
Теги:

Хоккеист молодежной сборной России Егор Соколов, который выступает в юниорской лиге Онтарио, рассказал, почему во время карантина решил податься в волонтеры

— Егор, очень рад, что вы прославились на весь мир в хорошем смысле. Все уже посмотрели сюжет о том, как вы развозите продукты по домам в Канаде.

— Я просто хочу помогать людям. Сняли сюжет? Мне приятно, но я ведь уже четвертый раз работаю на доставке. Думаю, что все это продолжится.

— А как это все получилось?

— У семьи, где я живу, свой магазин. И сейчас многие люди не рискуют выходить на улицу. Это обычная доставка: продукты заказывают горожане, которые по каким-то причинам не могут выйти на улицу, у кого-то в доме заболели дети, у кого-то пожилые люди.

— Давно все это продолжается?

— Сегодня был четвертый раз. Позавчера развозил по восьми адресам, сегодня было четыре заказа, а до этого пять.

Полностью интервью Егора Соколова читайте здесь

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир