Русский гол в НХЛ. Ковальчук набрал первое очко за «Вашингтон»
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«Миннесота» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3, первый период). На 11-й минуте отличился капитан гостей Александр Овечкин. Ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Илья Ковальчук, набравший первое очко в новой команде после обмена из «Монреаля».
— Русская тройка, — подписано в Twitter «Вашингтона».
THE RUSSIAN TROIKA! #ALLCAPS pic.twitter.com/dTuGQYsf5Q— Washington Capitals (@Capitals) March 2, 2020
Овечкин в этой встрече оформил дубль и вышел на второе место в снайперской гонке. У него 45 голов.